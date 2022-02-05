По информации сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Каменский», молодой человек и его друг решили покататься на родительском автомобиле.

Гоняли по Каменску, доехали до проспекта Карла Маркса, там остановились поболтать с друзьями. Сын владельцев автомобиля уснул в другой машине, а его друг вновь сел в угнанный автомобиль, только уже за руль. Доехал до х. Старая Станица, где врезался в одноэтажное здание.

«Приору» с места аварии увезли на эвакуаторе. Водитель, который, кстати, не имеет прав, не пострадал. Теперь на него могут завести уголовное дело за угон автомобиля.