По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за сутки с 4 на 5 февраля в регионе заболели ковидом 3198 человек. Накануне стало известно о 2989 заболевших.

По состоянию на 5 февраля, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5504. Коэффициент распространения инфекции – 2,58. Заболеваемость по-прежнему растет во всех населенных пунктах региона без исключения. Наибольшее количество новых инфицированных зарегистрировано в Ростове (964 чел.), Таганроге (158), Аксайском районе (130), Батайске (121), Шахтах (121), Новочеркасске (102). Каменск – на 21 месте по заболеваемости среди 55 донских городов и районов – 35 новых пациентов.

Согласно официальным данным, растет заболеваемость коронавирусом среди детей – сегодня это 15,4% от общего числа ковидных больных.

За прошедшие сутки скончались 12 человек с COVID-19: семь женщин в возрасте от 60 до 81 года, и пять мужчин – от 54 до 83 лет.

Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1 961 340 человек.