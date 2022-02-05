Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 февраля 2022 года.

Всемирный день Нутеллы. Ежегодно, с 2007 года, 5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы (World Nutella Day), и сегодня этот праздник получил международное признание.

Бренд «Nutella», известный во всём мире и сверхпопулярный в первую очередь среди детей, обеспечил себе почетное место в списке всемирных праздников практически сразу. Американка Сара Россо – блогер, проживающая в Италии, предложила провести 5 февраля 2007 года Всемирный день Нутеллы. Инициатива была подхвачена миллионами почитателей этого вкусного продукта.

Ежегодно, с 2007 года, 5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы (World Nutella Day), и сегодня этот праздник получил международное признание. Бренд «Nutella», известный во всём мире и сверхпопулярный в первую очередь среди детей, обеспечил себе почетное место в списке всемирных праздников практически сразу. Американка Сара Россо – блогер, проживающая в Италии, предложила провести 5 февраля 2007 года Всемирный день Нутеллы. Инициатива была подхвачена миллионами почитателей этого вкусного продукта. Агафий – полухлебник. Дата по старому стилю: 23 января. В этот день празднуются именины Агафангела. Это мужское имя греческого происхождения, означающее «Добрый вестник», на Руси носили преимущественно монахи.

День, получивший название Агафий-полухлебник, считался днем домашних забот. Те хозяева, кто не успел сделать этого накануне — на Тимофея-полузимника, проверяли закрома.

Запасов должна была остаться ровно половина — иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары — подлатать стены и двери.

Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях — хватит ли его, чтобы напоить землю. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили по этому поводу.

Дата по старому стилю: 23 января. В этот день празднуются именины Агафангела. Это мужское имя греческого происхождения, означающее «Добрый вестник», на Руси носили преимущественно монахи. День, получивший название Агафий-полухлебник, считался днем домашних забот. Те хозяева, кто не успел сделать этого накануне — на Тимофея-полузимника, проверяли закрома. Запасов должна была остаться ровно половина — иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары — подлатать стены и двери. Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях — хватит ли его, чтобы напоить землю. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили по этому поводу. День мороженого на завтрак

Великий день

День разукрашивания планов на будущее

День шоколадного фондю

День бабочки-монарх

День метеоролога

Знаменательные даты и события

1783 В Италии началось сильнейшее землетрясение, одно из самых длительных в истории

1901 В Москве открылся «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин»

1912 Открылась первая выставка Общества художников «Бубновый валет»

1919 Открылась первая пассажирская авиалиния

1928 Впервые искусственным путем получен витамин D

Персоны