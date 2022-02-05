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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 5 февраля

Какой сегодня день: даты и события 5 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 5 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 февраля 2022 года.

  • Всемирный день Нутеллы. Ежегодно, с 2007 года, 5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы (World Nutella Day), и сегодня этот праздник получил международное признание.
    Бренд «Nutella», известный во всём мире и сверхпопулярный в первую очередь среди детей, обеспечил себе почетное место в списке всемирных праздников практически сразу. Американка Сара Россо – блогер, проживающая в Италии, предложила провести 5 февраля 2007 года Всемирный день Нутеллы. Инициатива была подхвачена миллионами почитателей этого вкусного продукта.
  • Агафий – полухлебник. Дата по старому стилю: 23 января. В этот день празднуются именины Агафангела. Это мужское имя греческого происхождения, означающее «Добрый вестник», на Руси носили преимущественно монахи.
    День, получивший название Агафий-полухлебник, считался днем домашних забот. Те хозяева, кто не успел сделать этого накануне — на Тимофея-полузимника, проверяли закрома.
    Запасов должна была остаться ровно половина — иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары — подлатать стены и двери.
    Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях — хватит ли его, чтобы напоить землю. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили по этому поводу.
  • День мороженого на завтрак
  • Великий день
  • День разукрашивания планов на будущее
  • День шоколадного фондю
  • День бабочки-монарх
  • День метеоролога

Знаменательные даты и события

  • 1783 В Италии началось сильнейшее землетрясение, одно из самых длительных в истории
  • 1901 В Москве открылся «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин»
  • 1912 Открылась первая выставка Общества художников «Бубновый валет»
  • 1919 Открылась первая пассажирская авиалиния
  • 1928 Впервые искусственным путем получен витамин D

Персоны

  • 1789  — 1862
    Зинаида Волконская
    русская княгиня, писательница, поэтесса
  • 1795  — 1881
    Томас Карлейль
    британский писатель, публицист, историк и философ
  • 1804  — 1877
    Йохан Людвиг Рунеберг
    финский поэт шведского происхождения
  • 1836  — 1861
    Николай Добролюбов
    русский писатель и литературный критик
  • 1840  — 1916
    Хайрем Максим
    британский изобретатель, создатель пулемета «Максим»
  • 1851  — 1934
    Иван Сытин
    русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель
  • 1856  — 1919
    Василий Розанов
    русский религиозный философ, литературный критик и публицист
  • 1878  — 1935
    Андре Гюстав Ситроен
    французский промышленник, основатель концерна «Ситроен»
  • 1917  — 2008
    Махариши Махеш Йоги
    индийский ученый и гуру, создатель трансцендентальной медитации
  • 1924  — 1943
    Александр Матросов
    советский солдат, Герой Советского Союза
  • р. 1985
    Криштиану Роналду
    португальский футболист

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