общество
Какой сегодня день: даты и события 5 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 февраля 2022 года.
- Всемирный день Нутеллы. Ежегодно, с 2007 года, 5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы (World Nutella Day), и сегодня этот праздник получил международное признание.
Бренд «Nutella», известный во всём мире и сверхпопулярный в первую очередь среди детей, обеспечил себе почетное место в списке всемирных праздников практически сразу. Американка Сара Россо – блогер, проживающая в Италии, предложила провести 5 февраля 2007 года Всемирный день Нутеллы. Инициатива была подхвачена миллионами почитателей этого вкусного продукта.
- Агафий – полухлебник. Дата по старому стилю: 23 января. В этот день празднуются именины Агафангела. Это мужское имя греческого происхождения, означающее «Добрый вестник», на Руси носили преимущественно монахи.
День, получивший название Агафий-полухлебник, считался днем домашних забот. Те хозяева, кто не успел сделать этого накануне — на Тимофея-полузимника, проверяли закрома.
Запасов должна была остаться ровно половина — иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары — подлатать стены и двери.
Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях — хватит ли его, чтобы напоить землю. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили по этому поводу.
- День мороженого на завтрак
- Великий день
- День разукрашивания планов на будущее
- День шоколадного фондю
- День бабочки-монарх
- День метеоролога
Знаменательные даты и события
- 1783 В Италии началось сильнейшее землетрясение, одно из самых длительных в истории
- 1901 В Москве открылся «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин»
- 1912 Открылась первая выставка Общества художников «Бубновый валет»
- 1919 Открылась первая пассажирская авиалиния
- 1928 Впервые искусственным путем получен витамин D
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