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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жители Каменска могут проверить свои знания в онкологии

Жители Каменска могут проверить свои знания в онкологии

здоровье

Жители Каменска могут проверить свои знания в онкологии

Опубликовано

С 4 февраля в России стартует Всероссийский онкологический диктант, приуроченный ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается в этот день. 

Эта акция позволит проверить свои знания в онкологии: о факторах риска, профилактике, симптоматике, возможностях раннего выявления. Пройти диктант можно дистанционно на официальном портале Минздрава России. Причем сделать это может любой желающий независимо от возраста и рода занятий. 

Диктант включает в себя 60 вопросов. Время регламентируемое — на прохождение теста  отводится 1 час. По окончании диктанта каждый участник получит количество набранных баллов, сертификат и рекомендации, включая материалы по тем вопросам, ответы на которые были неверными.

По мнению организатора, российского Минздрава, акция призвана проверить онкологическую грамотность россиян, настороженность жителей региона, их отношение к здоровому образу жизни. Остается добавить, что принять участие во Всероссийском онкологическом диктанте можно до 28 февраля.

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