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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За сутки на Дону зарегистрировано 2989 новых заболевших ковидом

здоровье

За сутки на Дону зарегистрировано 2989 новых заболевших ковидом

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По данным донского правительства со ссылкой на «Роспотребнадзор», за сутки с 3 на 4 февраля число инфицированных коронавирусом увеличилось в области на 2989 человек (со 2 на 3 февраля – 2950). 

По состоянию на 4 февраля показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5440. Коэффициент распространения инфекции — 2,49. По-прежнему наибольшая суточная заболеваемость отмечается в Ростове (907 случаев), Таганроге (138), Батайске (103), Новочеркасске (97), Аксайском (96), Сальском (95) районах, Шахтах (91), Волгодонске (87), Гукове (82). 

В Каменске 57 новых заболевших и 15-е место из 55 городов и районов области.

Наиболее уязвимой стала возрастная категория от 18 до 45 лет (40,7%), стали чаще болеть дети (17,2% от общего количества заболевших).

За прошедшие сутки в регионе скончались шесть человек с COVID-19: четыре женщины в возрасте от 69 до 85 лет и двое мужчин – 54 и 70 лет. Всего за весь период пандемии выздоровели 188 750 человек.

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