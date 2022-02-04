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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России планируется отмена карантина для контактировавших с ковидными больными

здоровье

В России планируется отмена карантина для контактировавших с ковидными больными

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В настоящее время «Роспотребнадзор» решает вопрос об отмене этого ограничения.

«Карантин для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, будет отменен из-за особенностей «омикрон»-штамма», – заявила главный санитарный врач России Анна Попова в эфире «России 1». По мнению главы «Роспотребнадзора», «омикрон» очень быстро передается, при этом зачастую протекает бессимптомно. Поэтому карантин для контактировавших с больными коронавирусом при «омикроне» теряет смысл. «Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс — при кори, паротите», – подчеркнула А. Попова. Отмечается, что при другом варианте коронавируса будет применена другая эпидемиологическая практика. 

Напомним, на данный момент, карантин составляет семь дней. Привитые и переболевшие COVID-19 полгода могут не соблюдать изоляцию после контакта с заболевшим.

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