Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В марте муниципальное здравоохранение начнет переходить в подчинение области

Каменских медиков наградили по указу президента

здоровье

В марте муниципальное здравоохранение начнет переходить в подчинение области

Опубликовано

В региональном правительстве обозначили сроки перевода городских и районных медицинских организаций в собственность донского региона.

Решение о том, что учреждения здравоохранения — больницы, поликлиники и т.д. – начнут переводить из муниципального в областное подчинение не позднее марта 2022 года, прозвучало в ходе очередного совещания областного правительства от губернатора В. Голубева

Также в числе приоритетных направлений были названы: укрепление первичной медицинской помощи, доукомплектование больниц и поликлиник медицинским персоналом и цифровизация здравоохранения. 

Напомним, в данный момент в муниципальной собственности на Дону находятся более 140 медучреждений, в том числе каменские.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

Автор: 01.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

ЖКХ

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

В Ростовской области началась вакцинация детей от ковида

Росстат сообщил о снижении численности населения России

общество

Росстат сообщил о снижении численности населения России

В Каменске подготовили памятку для заболевших 

здоровье

В Каменске подготовили памятку для заболевших 

Семьям пострадавших и погибшего в Каменске будет оказана помощь

происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей на каменском химкомбинате

Реклама
Вверх