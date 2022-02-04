В региональном правительстве обозначили сроки перевода городских и районных медицинских организаций в собственность донского региона.

Решение о том, что учреждения здравоохранения — больницы, поликлиники и т.д. – начнут переводить из муниципального в областное подчинение не позднее марта 2022 года, прозвучало в ходе очередного совещания областного правительства от губернатора В. Голубева.

Также в числе приоритетных направлений были названы: укрепление первичной медицинской помощи, доукомплектование больниц и поликлиник медицинским персоналом и цифровизация здравоохранения.

Напомним, в данный момент в муниципальной собственности на Дону находятся более 140 медучреждений, в том числе каменские.