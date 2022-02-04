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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Помогите больным Каменска, довезите к ним врача!

Помогите больным Каменска, довезите к ним врача!
Фото: пресс-служба администрации города.

здоровье

Помогите больным Каменска, довезите к ним врача!

Опубликовано

Каменску снова нужны добровольцы с личными автомобилями из-за стремительного роста заболеваемости. В городе стартовала акция «Довези врача».

Количество вызовов к больным каменчанам резко растет, на автопарк медицинских учреждений Каменска легла колоссальная нагрузка. Машин попросту не хватает, чтобы подвезти врачей ко всем нуждающимся в помощи пациентам. 

Для того чтобы быстро доставить медработников к заболевшим людям требуются волонтеры с личным автомобилем. Если возникнет желание помочь, обращайтесь по телефону: +7-903-463-00-85. Все автоволонтеры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и бензином.

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