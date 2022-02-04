Каменску снова нужны добровольцы с личными автомобилями из-за стремительного роста заболеваемости. В городе стартовала акция «Довези врача».

Количество вызовов к больным каменчанам резко растет, на автопарк медицинских учреждений Каменска легла колоссальная нагрузка. Машин попросту не хватает, чтобы подвезти врачей ко всем нуждающимся в помощи пациентам.

Для того чтобы быстро доставить медработников к заболевшим людям требуются волонтеры с личным автомобилем. Если возникнет желание помочь, обращайтесь по телефону: +7-903-463-00-85. Все автоволонтеры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и бензином.