Несмотря на высокую степень информированности горожан, злоумышленники по-прежнему находят слабые места и разводят людей на деньги.

Жители Ростовской области стали самыми активными среди россиян, ставших участниками онлайн-занятий по финансовой грамотности для людей пенсионного и предпенсионного возраста, пишет «Аиф-Ростов», ссылаясь на Ростовское отделение Южного ГУ Банка России. Занятия проходят в онлайн-формате. А к проекту подключились все ЦСО* граждан пожилого возраста и инвалидов Донского региона.

Например, в 2021 г. наша область дала самый высокий показатель по занятиям среди регионов РФ. Видеоуроки набрали почти 26 тыс. просмотров от дончан.

Меж тем мошенники постоянно модернизируют свои схемы и находят тех, кто готов отдать последние деньги, даже взять кредит и преподнести аферистам.

Самым распространенным видом считается телефонное мошенничество. Звонки из банков, псевдополицейский, ваш родственник в беде и пр. лишают людей больших денег.

Один из последних случаев в Ростовской области произошел в Таганроге. Жертвой стала 45-летняя женщина. На ее телефон поступил звонок от мужчины, который представился полицейским из Санкт-Петербурга.

Аферист вошел в доверие и убедил свою жертву снять со своих счетов почти 300 тыс. руб., плюс на 2 млн руб. оформить кредиты в различных банках. Далее деньги женщина перевела на разные номера и счета. А мошенник, получив желаемое, был таков.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Уважаемые каменчане, будьте бдительны! Не доверяете звонящим с незнакомых номеров! Берегите себя и свои деньги!

* Центр социального обслуживания.