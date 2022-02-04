Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с четверга на пятницу в Азовском районе.

4 января в 00.45 между станциями Высочино и Васильево-Петровская водитель грузовика, несмотря на запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд. В это время к переезду приближался поезд сообщения «Москва-Симферополь», Несмотря на то что машинист среагировал и затормозил, ДТП избежать не удалось. Пострадавших нет.

Происшествие спровоцировало задержку семи поездов.

По ДТП организована проверка.