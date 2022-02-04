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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 4 февраля

Какой сегодня день: даты и события 4 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 4 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 4 февраля 2022 года.

  • Международный день человеческого братства. 21 декабря 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию, согласно которой была учреждена новая памятная дата – Международный день человеческого братства (International Day of Human Fraternity).
    В качестве ежегодной даты празднования выбрано 4 февраля, которая приурочена к подписанию в этот день в 2019 году в ходе встречи Папы римского Франциска II и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба документа, названного «Человеческое братство во имя мира во всём мире и совместной жизни».
  • Всемирный день борьбы против рака. Всемирный день борьбы против рака (World Cancer Day), или Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.
    Цель этого Дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.
  • Тимофеев день, Тимофей – полузимник. Дата по старому стилю: 22 января. В этот день отмечаются именины Тимофея — в память о святом Тимофее, ученике апостола Павла и первом епископе Ефеса. По преданию, в 80 году он принял мученическую смерть от рук язычников. В 4 веке мощи святого Тимофея были перенесены в Константинополь.
    Свое народное прозвище Тимофей получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы («Тимофей сшибает рог зиме», — говорили на Руси). Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.
    О морозах складывали поговорки, например такие: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес»; «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди — Тимофея дожди». С ними было связано и несколько примет: если в мороз «запотевают» стекла — это к потеплению; если по стеклу бегут узоры — холода будут продолжаться еще долго. Также смотрели на небо: если видно солнце — значит, весна будет ранняя. Зато снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых.
  • Праздник хорошего настроения
  • День чудесных чудаков
  • День рождения резиновых калош
  • День неандертальца
  • День домашнего супа
  • День создания вакуума
  • День фаршированных грибов
  • День работы в голом виде
  • День «Подарите детям улыбку»
  • День красной одежды

Знаменательные даты и события

  • 1722 Петр I своим указом утвердил «Табель о рангах»
  • 1857 День неандертальца: научной общественности впервые представили неандертальца
  • 1911 Компания «Роллс-Ройс» учредила эмблему для своих автомобилей
  • 1944 Ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК
  • 2000 Состоялась церемония передачи иконы «Борис и Глеб», ранее похищенной из музея
  • 2004 Начала работу социальная сеть Facebook
  • 2022 Открытие XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай)

Персоны

  • 1651  — 1694
    Наталья Нарышкина
    русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I
  • 1746  — 1817
    Тадеуш Костюшко
    польский и американский военный и политический деятель
  • 1814  — 1894
    Адольф Сакс
    бельгийский дирижер, изобретатель саксофона и саксгорна
  • 1853  — 1928
    Хендрик Лоренц
    нидерландский физик-теоретик, Нобелевский лауреат
  • 1873  — 1954
    Михаил Пришвин
    русский и советский писатель, автор произведений о природе
  • 1881  — 1969
    Климент Ворошилов
    советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза
  • 1881  — 1945
    Яков Протазанов
    советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей русского кинематографа
  • 1889  — 1968
    Питирим Сорокин
    российский и американский социолог, культуролог, педагог
  • 1933  — 2012
    Игорь Кваша
    советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР
  • 1945  — 2017
    Георгий Тараторкин
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • 1959  — 2007
    Илья Кормильцев
    российский поэт, переводчик, автор текстов для «Nautilus Pompilius»
  • 1967  — 1995
    Сергей Гриньков
    советский и российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион

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