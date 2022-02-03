1 февраля в Каменске объявлен аукцион на поиск подрядчика, который произведет капремонт на ул. Огородной.

Информация об аукционе размещена на сайте «Госзакупки». Подрядчик должен капитально отремонтировать внутригородскую дорогу и тротуар по ул. Огородной (от ул. Котовского до ул. Королева).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 36,5 млн руб.

Заказчиком выступает департамент строительства и ЖКХ Каменска-Шахтинского.

Дата окончания подачи заявок — 9 февраля.