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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Шахтерском капитально отремонтируют дорогу

транспорт

В Шахтерском капитально отремонтируют дорогу

Опубликовано

1 февраля в Каменске объявлен аукцион на поиск подрядчика, который произведет капремонт на ул. Огородной.

Информация об аукционе размещена на сайте «Госзакупки». Подрядчик должен капитально отремонтировать внутригородскую дорогу и тротуар по ул. Огородной (от ул. Котовского до ул. Королева).
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 36,5 млн руб.
Заказчиком выступает департамент строительства и ЖКХ Каменска-Шахтинского.
Дата окончания подачи заявок — 9 февраля.

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