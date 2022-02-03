Чем дышат жители донского региона, в этом году выяснит Министерство природы.

На официальном сайте «Госзакупок» объявлен конкурс на поиск подрядчика, которому предстоит выполнить мероприятия по мониторингу и контролю качества атмосферного воздуха в городах Ростовской области. Начальная (максимальная) цена контракта составляет чуть более 7,1 млн руб. Окончание подачи заявок – 18 февраля текущего года. Заказчиком выступает Минприроды Ростовской области.

Качество воздуха планируется проверить в текущем году. Работы будут произведены в Ростове (1 137 904 чел.), Азове (80 428 чел.), Волгодонске (171 406 чел), Таганроге (248 643 чел), Шахтах (228 816 чел.), Цимлянске (14 432 чел.), Новочеркасске (168 035 чел.), Миллерове (34 464 чел.), Новошахтинске (106 534 чел.), Сальске (56 832 чел.), Батайске (127 919 чел.), Гукове (63 150 чел.).

Каменск (87 760 чел.) почему-то в список не попал. Хотя это очень странно. Ведь у нас постоянно возникают причины для порчи атмосферы – например, постоянно тлеющий мусорный полигон.

Также не попали в мониторинг: Аксай (46 018 чел.), Белая Калитва (39 293 чел.), Донецк (46 732 чел.), Зверево (18 068 чел.), Зерноград (24 063 чел.), Константиновск (16 891 чел.), Красный Сулин (37 627 чел.), Морозовск (24 575 чел.), Пролетарск (18 671 чел.), Семикаракорск (21 864 чел.)