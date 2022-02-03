3 февраля дорожники с лопатами наперевес были замечены на ул. Профильной, в районе автозаправки.

Выставив дорожные знаки, предупреждающие о дорожных работах, рабочие засыпали щебнем самые большие ямы, на которые не раз жаловались водители.

Возможно, кто-то посетует, что такого ремонта хватит от силы на неделю. Однако все понимают, что сейчас укладывать асфальт не сезон – слишком холодно, да и заводы по производству асфальта еще не начали работать. А значит, стоит сказать спасибо дорожникам за то, что они не сидят сложа руки, а предпринимают хотя бы временные меры.