ВЦИОМ* совместно с брендом Dove опубликовал результаты исследования про использование девушками-подростками фильтров для фото в соцсетях.

Девушки в возрасте 13-17 лет, принявшие участие в опросе, оценивают свою внешность в среднем на 7,05 баллов из 10. 63% из них ставят своей внешности высокие оценки от 7 до 10 баллов, 28% — 4-6 баллов, 8% низко оценивают свою внешность.

При всем при этом 82% имеют желание что-нибудь в себе изменить. Хотя в принципе, учитывая количества предложений по косметологическим услугам и наличию спортивных центров, которые предлагают сегодня, это не удивительно.

Так что же хотят поменять юные барышни? Среди самых популярных ответов – живот, талия, бедра, ноги. Средние позиции – нос и ягодицы, грудь, волосы.

У половины девушек имеется идеал красоты, на который они хотели бы быть похожими. Девушки назвали: Анджелину Джоли, Зендаю, Кайли Дженнер, Одри Хепберн, Ариана Гранде.

Что касается фильтров, которые имеются в каждом смартфоне и во многих приложениях, то их используют 46% девушек. Среди них 38% используют фильтры для улучшения собственной внешности, а 36% — для улучшения качества снимка.

* Всероссийский центр изучения общественного мнения.