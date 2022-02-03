Соответствующий законопроект одобрило Правительство РФ.

Документ «О гражданстве РФ» внес в Госдуму президент В. Путин в конце декабря прошлого года. Главной идеей законопроекта является упрощение самой процедуры приобретения российского гражданства. Ведь сегодня, чтобы получить российское гражданство, нужно пройти семь кругов бюрократии. Например, в документе сокращается число требований более чем к 20 категориям лиц для получения гражданства.

Кроме того, расширяются полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение паспорта РФ.

Законопроект упрощает процедуру получения гражданства для наших соотечественников, которые из-за развала СССР оказались в других государствах.

«За последние 5 лет депутаты получили сотни обращений от людей, считающих себя русскими, с просьбой оказать им содействие в получении российского гражданства. Ведь они столкнулись с бюрократическими препонами. И с каждым годом таких обращений становится все больше. Пришло время «собирать камни» и возвращать наших соотечественников домой», — цитирует «Российская газета» вице-спикера Госдумы Петра Толстого.