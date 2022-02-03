Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Получить российское гражданство станет проще

общество

Получить российское гражданство станет проще

Опубликовано

Соответствующий законопроект одобрило Правительство РФ.

Документ «О гражданстве РФ» внес в Госдуму президент В. Путин в конце декабря прошлого года. Главной идеей законопроекта является упрощение самой процедуры приобретения российского гражданства. Ведь сегодня, чтобы получить российское гражданство, нужно пройти семь кругов бюрократии. Например, в документе сокращается число требований более чем к 20 категориям лиц для получения гражданства.

Кроме того, расширяются полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение паспорта РФ.

Законопроект упрощает процедуру получения гражданства для наших соотечественников, которые из-за развала СССР оказались в других государствах. 

«За последние 5 лет депутаты получили сотни обращений от людей, считающих себя русскими, с просьбой оказать им содействие в получении российского гражданства. Ведь они столкнулись с бюрократическими препонами. И с каждым годом таких обращений становится все больше. Пришло время «собирать камни» и возвращать наших соотечественников домой», — цитирует «Российская газета» вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

Автор: 01.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Установлена личность женщины, которую сбили в Каменском районе

происшествия

Установлена личность женщины, которую сбили в Каменском районе

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

ЖКХ

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

В Ростовской области началась вакцинация детей от ковида

В Каменске отремонтируют дорогу на улице Горького

ЖКХ

В Каменске отремонтируют дорогу на улице Горького

Каменскую администрацию признали лучшим органом самоуправления

власть

Каменскую администрацию признали лучшим органом самоуправления

Реклама
Вверх