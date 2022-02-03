общество
Какой сегодня день: даты и события 3 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 февраля 2022 года.
- Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Для большинства людей название это однозначно и правильно воспринимается как Всемирный день борьбы с нецензурной бранью.
Дело в том, что «ненормативная лексика» – понятие несколько более широкое, чем просто нецензурная лексика (брань). Оно включает в себя и такие понятия, как «жаргон» и «сленг», которые в отличие от нецензурной лексики не являются запрещёнными к употреблению в общественных местах, не воспринимающиеся как асоциальное поведение, но, тем не менее, выходят за рамки общепринятых норм речи.
- Максимов день, Максим – утешитель. Дата по старому стилю: 21 января.
В этот день чтят память Максима Грека, религиозного публициста и переводчика. Он родился в 1475 году в Греции, но впоследствии приехал в Россию, где занимался переводом духовных произведений. Первой его большой работой было переложение на русский язык Псалтырей. Максим Грек до конца своих дней жил в России, скончался в 1556 году в Троице-Сергиевой Лавре.
Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах; ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности — и отблагодарить их делом.
Также в этот день молились о благополучии семьи. Супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали с деревьев иней. При этом говорили: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».
- Всемирный день свободной любви
- День женщины-врача
- День пропавших без вести людей
- День золотистого ретривера
- День морковного торта
- День волшебства варежек на резинк
Знаменательные даты и события
- 1565 Иван Грозный учредил опричнину
- 1826 Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов
- 1933 В Кембридже состоялось торжественное открытие Мондовской лаборатории
- 1966 Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну
- 1972 Открылись XI зимние Олимпийские игры в Саппоро (Япония)
Персоны
- 1196 — 1252
Святослав III Всеволодович
великий князь владимирский (1246-1248)
- 1809 — 1847
Феликс Мендельсон
немецкий композитор, известный как автор Свадебного марша
- 1856 — 1924
Томас Вудро Вильсон
28-й президент США (1913-1921), Нобелевский лауреат
- 1871 — 1956
Эмиль Борель
французский математик, профессор
- 1910 — 1997
Михаил Якушин
советский футболист и хоккеист, футбольный тренер
- 1921 — 2013
Оскар Фельцман
советский и российский композитор, Народный артист России
- 1929 — 1994
Георгий Щедровицкий
советский философ и методолог, общественный и культурный деятель
- 1941 — 2012
Эдуард Володарский
советский и российский сценарист, драматург, Заслуженный деятель искусств
- 1942 — 2020
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советский военачальник, последний министр обороны СССР, маршал авиации
- р. 1973
Андрей Чернышов
российский актер театра и кино, телеведущий