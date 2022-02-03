Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 3 февраля

Какой сегодня день: даты и события 3 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 3 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 февраля 2022 года.

  • Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Для большинства людей название это однозначно и правильно воспринимается как Всемирный день борьбы с нецензурной бранью.
    Дело в том, что «ненормативная лексика» – понятие несколько более широкое, чем просто нецензурная лексика (брань). Оно включает в себя и такие понятия, как «жаргон» и «сленг», которые в отличие от нецензурной лексики не являются запрещёнными к употреблению в общественных местах, не воспринимающиеся как асоциальное поведение, но, тем не менее, выходят за рамки общепринятых норм речи.
  • Максимов день, Максим – утешитель. Дата по старому стилю: 21 января.
    В этот день чтят память Максима Грека, религиозного публициста и переводчика. Он родился в 1475 году в Греции, но впоследствии приехал в Россию, где занимался переводом духовных произведений. Первой его большой работой было переложение на русский язык Псалтырей. Максим Грек до конца своих дней жил в России, скончался в 1556 году в Троице-Сергиевой Лавре.
    Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах; ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности — и отблагодарить их делом.
    Также в этот день молились о благополучии семьи. Супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали с деревьев иней. При этом говорили: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».
  • Всемирный день свободной любви
  • День женщины-врача
  • День пропавших без вести людей
  • День золотистого ретривера
  • День морковного торта
  • День волшебства варежек на резинк

Знаменательные даты и события

  • 1565 Иван Грозный учредил опричнину
  • 1826 Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов
  • 1933 В Кембридже состоялось торжественное открытие Мондовской лаборатории
  • 1966 Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну
  • 1972 Открылись XI зимние Олимпийские игры в Саппоро (Япония)

Персоны

  • 1196  — 1252
    Святослав III Всеволодович
    великий князь владимирский (1246-1248)
  • 1809  — 1847
    Феликс Мендельсон
    немецкий композитор, известный как автор Свадебного марша
  • 1856  — 1924
    Томас Вудро Вильсон
    28-й президент США (1913-1921), Нобелевский лауреат
  • 1871  — 1956
    Эмиль Борель
    французский математик, профессор
  • 1910  — 1997
    Михаил Якушин
    советский футболист и хоккеист, футбольный тренер
  • 1921  — 2013
    Оскар Фельцман
    советский и российский композитор, Народный артист России
  • 1929  — 1994
    Георгий Щедровицкий
    советский философ и методолог, общественный и культурный деятель
  • 1941  — 2012
    Эдуард Володарский
    советский и российский сценарист, драматург, Заслуженный деятель искусств
  • 1942  — 2020
    Евгений Шапошников
    советский военачальник, последний министр обороны СССР, маршал авиации
  • р. 1973
    Андрей Чернышов
    российский актер театра и кино, телеведущий

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

Автор: 01.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

транспорт

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

В 2019 году в Каменске капитально отремонтируют 27 многоквартирных домов

ЖКХ

В Ростовской области капремонт будет стоить, как в Москве

Установлена личность женщины, которую сбили в Каменском районе

происшествия

Установлена личность женщины, которую сбили в Каменском районе

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

ЖКХ

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

В Ростовской области началась вакцинация детей от ковида

Реклама
Вверх