Экс-глава администрации Юловского сельского поселения Ростовской области требовала передавать ей деньги за проведение праздников.

Перед судом предстанет экс-глава администрации Юловского сельского поселения Целинского района, которая обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает ИА REGNUM, ссылаясь на источник в донском управлении СКР.

По версии следствия, чиновница требовала от директора Дома культуры и двух ее подчиненных деньги, начисленные ДК в виде стимулирующих выплат. Данные средства были заложены в бюджете на сельские праздники. За девять месяцев экс-главе передано более 130 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.