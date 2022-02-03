Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донской чиновник предстанет перед судом за коррупцию

власть

Донской чиновник предстанет перед судом за коррупцию

Опубликовано

Экс-глава администрации Юловского сельского поселения Ростовской области требовала передавать ей деньги за проведение праздников.

Перед судом предстанет экс-глава администрации Юловского сельского поселения Целинского района, которая обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает ИА REGNUM, ссылаясь на источник в донском управлении СКР.

По версии следствия, чиновница требовала от директора Дома культуры и двух ее подчиненных деньги, начисленные ДК в виде стимулирующих выплат. Данные средства были заложены в бюджете на сельские праздники. За девять месяцев экс-главе передано более 130 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

Автор: 01.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Установлена личность женщины, которую сбили в Каменском районе

происшествия

Установлена личность женщины, которую сбили в Каменском районе

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

ЖКХ

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

В Ростовской области началась вакцинация детей от ковида

В Каменске отремонтируют дорогу на улице Горького

ЖКХ

В Каменске отремонтируют дорогу на улице Горького

Каменскую администрацию признали лучшим органом самоуправления

власть

Каменскую администрацию признали лучшим органом самоуправления

Реклама
Вверх