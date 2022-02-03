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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Для большегрузов повышена стоимость проезда

Для большегрузов повышена стоимость проезда

транспорт

Для большегрузов повышена стоимость проезда

Опубликовано

Тариф «Платона» составил 2,54 руб. за километр с 1 февраля текущего года.

Тариф слегка отошел от прогнозируемого значения, ведь в июле прошлого года прошла информация, что тариф в 2022 г. вырастет всего на десять копеек с 2,34 руб. до 2,44 руб. за километр.
Однако с 1 февраля текущего года оплата выросла на 8,5% и составила 2,54 руб. за км с формулировкой – за нанесение вреда федеральным дорогам большегрузами.
Отметим, что оплата за проезд по федеральным трассам взимается с грузовиков массой более 12 тонн через систему «Платон».
Сегодня грузовиков данной массы в системе зарегистрировано более 1,5 млн единиц. В Федеральный дорожный фонд поступило более 159 млрд руб. Средства направляются на капитальный ремонт дорог.

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