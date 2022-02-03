По информации областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за сутки со 2 на 3 февраля в регионе заболели ковидом 2 950 человек (с 1 на 2 февраля – 2935).

Общее количество заболевших за весь период пандемии составило 225 638 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5369. Коэффициент распространения инфекции – 2,36. В пятерку лидеров по количеству новых инфицированных вошли Ростов (926 заболевших), Таганрог (128), Батайск (105), Новочеркасск (104), Аксайский район (99). Каменск на 29-м месте – 21 заболевший. 37,3% новых пациентов — в возрасте от 18 до 45 лет, 27,3% – от 46 до 65 лет, 24,4% – дети.

Лечение в ковидных госпиталях региона получают 2772 пациента. За сутки со 2 на 3 февраля на Дону скончались 11 человек с COVID-19: 10 женщин в возрасте от 56 до 85 лет, и мужчина 85 лет.

По состоянию на 3 февраля завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1 955 990 человек.