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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Число заболевших за сутки на Дону дошло до трех тысяч человек

здоровье

Число заболевших за сутки на Дону дошло до трех тысяч человек

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По информации областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за сутки со 2 на 3 февраля в регионе заболели ковидом 2 950 человек (с 1 на 2 февраля – 2935).

Общее количество заболевших за весь период пандемии составило 225 638 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5369. Коэффициент распространения инфекции – 2,36. В пятерку лидеров по количеству новых инфицированных вошли Ростов (926 заболевших), Таганрог (128), Батайск (105), Новочеркасск (104), Аксайский район (99). Каменск на 29-м месте – 21 заболевший. 37,3% новых пациентов — в возрасте от 18 до 45 лет, 27,3% – от 46 до 65 лет, 24,4% – дети.

Лечение в ковидных госпиталях региона получают 2772 пациента. За сутки со 2 на 3 февраля на Дону скончались 11 человек с COVID-19: 10 женщин в возрасте от 56 до 85 лет, и  мужчина 85 лет.

По состоянию на 3 февраля завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1 955 990 человек.

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