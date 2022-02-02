Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Виадук на дороге в Заводской могут закрыть

Виадук на дороге в Заводской могут закрыть

транспорт

Виадук на дороге в Заводской могут закрыть

Виадук на дороге в Заводской могут закрыть

Опубликовано

Вопрос разрушающегося виадука, ведущего от х. Красновка в мкр. Заводской, обсуждался 1 февраля комиссией по безопасности дорожного движения при администрации Каменска-Шахтинского.

Из Федерального агентства железнодорожного транспорта в администрацию Каменска пришло письмо из которого следует, что конструкция виадука не безопасна как для автомобильного движения, так и для железнодорожного: на виадуке выявлены пустоты между плитами, просыпание грунта, продольные трещины по всей длине.

Из этого следует, что виадуку требуется срочный ремонт, а для этого его надо на какое-то время закрыть.

Окончательное решение о закрытии виадука и изменении в этом случае маршрута движения общественного транспорта будет принято через несколько недель.

Какие ремонтные работы, в какой срок будут выполнены на виадуке после его закрытия и не планируется ли восстановление старого железнодорожного переезда, пока неизвестно.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

Автор: 01.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

транспорт

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

В 2019 году в Каменске капитально отремонтируют 27 многоквартирных домов

ЖКХ

В Ростовской области капремонт будет стоить, как в Москве

Установлена личность женщины, которую сбили в Каменском районе

происшествия

Установлена личность женщины, которую сбили в Каменском районе

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

ЖКХ

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

В Ростовской области началась вакцинация детей от ковида

Реклама
Вверх