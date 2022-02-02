Вопрос разрушающегося виадука, ведущего от х. Красновка в мкр. Заводской, обсуждался 1 февраля комиссией по безопасности дорожного движения при администрации Каменска-Шахтинского.

Из Федерального агентства железнодорожного транспорта в администрацию Каменска пришло письмо из которого следует, что конструкция виадука не безопасна как для автомобильного движения, так и для железнодорожного: на виадуке выявлены пустоты между плитами, просыпание грунта, продольные трещины по всей длине.

Из этого следует, что виадуку требуется срочный ремонт, а для этого его надо на какое-то время закрыть.

Окончательное решение о закрытии виадука и изменении в этом случае маршрута движения общественного транспорта будет принято через несколько недель.

Какие ремонтные работы, в какой срок будут выполнены на виадуке после его закрытия и не планируется ли восстановление старого железнодорожного переезда, пока неизвестно.