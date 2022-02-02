Сурок по имени Мел из Нью-Джерси, предсказывающий весну, внезапно ушел из жизни прямо перед праздником.

Жил зверек в американском городе Милтаун, штат Нью-Джерси. Говорят, что он был местной знаменитостью и предсказывал погоду каждый год 2 февраля. О кончине Мела сообщило издание Montana Public Radio.

Отметим, что ежегодно 2 февраля в США отмечают День сурка. В этот день местные жители по поведению зверьков определяют, ждет ли американцев ранняя весна или долгая зима. Например, если сурок выходит из норки и видит свою тень, то следующие шесть недель будут холодными, а если нет — теплыми. Самый известный сурок в стране — Фил из Панксатони, штат Пенсильвания, знакомый нам по фильму «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли. Был очень популярен и ушедший из жизни Мел.

Что касается российских сурков, то, по сообщениям из зоопарков, наши сурки в это время еще пребывают в состоянии зимней спячки.