В условиях постоянного роста заболеваемости, многих пациентов волнует вопрос открытия и закрытия больничных листов. О том как это сделать, 1 февраля в ходе заседания оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил глава Минздрава Юрий Кобзев.

Оказывается, документальные процедуры по открытию и закрытию больничного можно провести без прямого контакта с врачом. При заболевании достаточно обратиться в поликлинику, к которой прикреплен заболевший и открыть больничный лист. После выздоровления, также дистанционно, можно больничный закрыть.

По данным Ю. Кобзева, возросла доля амбулаторных больных. Учитывая, что в данный момент более 1000 медработников находятся на больничном, и это еще не предел, такой выход для многих пациентов актуален, как никогда. Более того, губернатор В. Голубев в ходе заседания потребовал обеспечить все условия для дозвона людей в поликлиники и вызова врача на дом.