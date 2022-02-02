В 2022 году в пос. Чистоозерном будет реконструирован стадион на ул. Юбилейной.

В рамках программы «Комфортная городская среда» на территории обновленного стадиона появятся детская площадка, площадка для мини-футбола, баскетбола, воркаута (тренировок на свежем воздухе), беговые и велодорожки, зоны тихого отдыха, питьевой фонтан. Кроме того, на территории стадиона планируется высадить декоративные кусты и газонную траву.

Общая стоимость работ — 32 млн 782 тыс. 500 руб. Возможно, обновленный стадион станет местом для проведения местных спортивных и развлекательных мероприятий, а также парком, прогуляться в котором смогут местные жители.

Официальный срок завершения работ – 1 ноября 2022 года.