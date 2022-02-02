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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе построят суперсовременный стадион

В Каменском районе построят суперсовременный стадион

спорт

В Каменском районе построят суперсовременный стадион

Опубликовано

В 2022 году в пос. Чистоозерном будет реконструирован стадион на ул. Юбилейной.

В рамках программы «Комфортная городская среда» на территории обновленного стадиона появятся детская площадка, площадка для мини-футбола, баскетбола, воркаута (тренировок на свежем воздухе), беговые и велодорожки, зоны тихого отдыха, питьевой фонтан. Кроме того, на территории стадиона планируется высадить декоративные кусты и газонную траву.

Общая стоимость работ — 32 млн 782 тыс. 500 руб. Возможно, обновленный стадион станет местом для проведения местных спортивных и развлекательных мероприятий, а также парком, прогуляться в котором смогут местные жители.

Официальный срок завершения работ – 1 ноября 2022 года.

  • В Каменском районе построят суперсовременный стадион
  • В Каменском районе построят суперсовременный стадион
  • В Каменском районе построят суперсовременный стадион
  • В Каменском районе построят суперсовременный стадион
  • В Каменском районе построят суперсовременный стадион
  • В Каменском районе построят суперсовременный стадион
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