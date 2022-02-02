происшествия
В Каменске автоледи врезалась в жилой дом
Автомобиль занесло на скользкой дороге
Авария случилась 1 февраля в 7.50 на ул. Ворошилова.
Женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем «Дэу Матиз», выехала на скользкий участок дороги. Ее автомобиль вынесло на тротуар, а после малолитражка врезалась в частный жилой дом. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что из-за перепадов температур проезжая часть часто становится скользкой. Водители, будьте внимательны и не превышайте скоростной режим.