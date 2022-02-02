Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Погибшему осужденному оставалось сидеть в каменской колонии восемь месяцев

происшествия

Погибшему осужденному оставалось сидеть в каменской колонии восемь месяцев

Опубликовано

Заключенный свел счеты с жизнью  31 января в каменской колонии № 12

Тело 27-летнего заключенного было обнаружено охранниками на территории колонии без следов насильственной смерти. Из собственных источников «ПИКу» известно, что мужчина был неоднократно судим за кражи. На свободу должен был выйти в сентябре 2022 года. Отмечается, что последнее время мужчина находился в депрессивном состоянии, ни с кем не разговаривал. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

Автор: 01.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

транспорт

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

В 2019 году в Каменске капитально отремонтируют 27 многоквартирных домов

ЖКХ

В Ростовской области капремонт будет стоить, как в Москве

Установлена личность женщины, которую сбили в Каменском районе

происшествия

Установлена личность женщины, которую сбили в Каменском районе

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

ЖКХ

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

В Ростовской области началась вакцинация детей от ковида

Реклама
Вверх