Заключенный свел счеты с жизнью 31 января в каменской колонии № 12

Тело 27-летнего заключенного было обнаружено охранниками на территории колонии без следов насильственной смерти. Из собственных источников «ПИКу» известно, что мужчина был неоднократно судим за кражи. На свободу должен был выйти в сентябре 2022 года. Отмечается, что последнее время мужчина находился в депрессивном состоянии, ни с кем не разговаривал.