Глава Роспотребнадзора А. Попова в интервью РИА Новости сообщила о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» утратил способность проникать в легочную ткань.

По словам главного санитарного врача РФ А. Поповой, «омикрон» способен поражать органы верхних дыхательных путей, зачастую вызывая трахеит или бронхит. Он не способствует тяжелому течению болезни как другие штаммы. Но какими могут быть осложнения после «омикрона», специалисты пока не выяснили, прошло очень мало времени. В связи с этим лучше соблюдать меры профилактики и сделать все возможное, чтобы не заболеть.

Напомним, в конце января был выявлен подвид «омикрона» ВА.2 («стелс-омикрон»). Он считается более заразным, чем первоначальный штамм (ВА.1), и проявляется высокой температурой, непрерывным кашлем, потерей или изменением обоняния и вкуса.