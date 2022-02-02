Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Омикрон-штамм не может поражать легкие

Омикрон-штамм не может поражать легкие

здоровье

Омикрон-штамм не может поражать легкие

Опубликовано

Глава Роспотребнадзора А. Попова в интервью РИА Новости сообщила о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» утратил способность проникать в легочную ткань.

По словам  главного санитарного врача РФ А. Поповой, «омикрон» способен поражать органы верхних дыхательных путей, зачастую вызывая трахеит или бронхит. Он не способствует тяжелому течению болезни как другие штаммы. Но какими могут быть осложнения после «омикрона», специалисты пока не выяснили, прошло очень мало времени. В связи с этим лучше соблюдать меры профилактики и сделать все возможное, чтобы не заболеть. 

Напомним, в конце января был выявлен подвид «омикрона» ВА.2 («стелс-омикрон»). Он считается более заразным, чем первоначальный штамм (ВА.1), и проявляется высокой температурой, непрерывным кашлем, потерей или изменением обоняния и вкуса.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

Автор: 01.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

транспорт

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

В 2019 году в Каменске капитально отремонтируют 27 многоквартирных домов

ЖКХ

В Ростовской области капремонт будет стоить, как в Москве

Установлена личность женщины, которую сбили в Каменском районе

происшествия

Установлена личность женщины, которую сбили в Каменском районе

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

ЖКХ

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

В Ростовской области началась вакцинация детей от ковида

Реклама
Вверх