В феврале у первоклассников как обычно должны быть дополнительные каникулы. Но в связи с ростом заболеваемости ковидом среди детей, министерство образования Ростовской области объявило о решении пересмотреть сроки этих каникул.

«Первоклассники уйдут на дополнительные семидневные каникулы, – заявил в ходе очередного заседания регионального оперштаба и.о. министра общего и профессионального образования РО Андрей Фатеев. – Дата начала каникул в каждом муниципалитете будет определяться, исходя из санэпидситуации». По мнению областного чиновника, данные меры позволят разорвать цепь заболеваний по региону и сохранить обучение в очном режиме.

Что касается Каменска, то как пояснила «ПИКу» начальник каменского отдела образования Ольга Погребнова, принятие решения о сроках каникул находится исключительно в компетенции школ. В данном случае, городской отдел образования рекомендовал для дополнительных каникул первоклассников период с 7 по 13 февраля. Решение о том, будут ли они досрочными или продлены, будет приниматься в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

В этой связи хотелось бы обратить внимание родителей на меры профилактики в семье. Во избежание проблем со здоровьем ребенка по возможности сократить контакты с родственниками и друзьями.

Кстати, в ходе заседания регионального оперштаба А. Фатеев подчеркнул, что разработанный совместно с Роспотребнадзором еще в начале пандемии алгоритм действий по переводу на дистанционное обучение общеобразовательных школ в данный момент усилен и доработан. При подтверждении инфекции у школьника или у двух и более учителей на дистанционное обучение должен уйти весь класс. Если же в одной школе количество переведенных на дистанционку классов достигает 30%, а количество заболевших детей 18%, то должно быть принято решение о переводе всей школы на дистанционное образование.