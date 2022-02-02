Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону внедряют «умные» транспортные системы

На Дону внедряют «умные» транспортные системы

транспорт

На Дону внедряют «умные» транспортные системы

На Дону внедряют «умные» транспортные системы

Опубликовано

За прошлый год в Ростовской области построено и отремонтировано на четыре процента дорог больше, чем годом ранее.

Про дороги в Донском регионе говорили в правительстве области 1 февраля. Так, в прошлом году отремонтировано 630 км, построено и реконструировано 84 км региональных и муниципальных дорог. 

Также на совещании отметили, что сегодня воплощаются в жизнь масштабные дорожные проекты. В том числе строится обход города Аксая, северный обход Ростова, реконструируется южный подъезд к донской столице. После проектирования начнется строительство объездной дороги «Западная хорда». В планах возвести мостовой переход через Ростовское море. Также на пути к завершению проектирование подъездной дороги к морскому порту Азов.

Губернатор РО В. Голубев обратил внимание на увеличение смертности на дорогах в минувшем году. Несмотря на то, что снизилась аварийность, на 8,3% выросло количество дорожно-транспортных происшествий с жертвами.

— Эту тенденцию необходимо переломить. Работа по развитию дорожной сети бессмысленна, если число пострадавших в ДТП не стремится к нулю, — цитирует областная пресс-служба донского главу. 

Поэтому службам поручено усилить контроль на дорогах, продолжить установку барьерных ограждений на региональных трассах.

Также отмечено, что с прошлого года началось внедрение интеллектуальной транспортной системы: выполнены научно-исследовательские работы, установлено несколько автоматических пунктов весогабаритного контроля, дабы снизить нагрузку на донские дороги. 

Пока дороги Ростовской области далеки от идеала. Автомобилисты, которые путешествуют по регионам, не дадут соврать. И как бы не ремонтировали, многие участки напоминают стиральные доски, которыми пользовались наши бабушки, да и ямы появляются в одних и тех же местах. А нагрузка на М4 «Дон» в Ростовской области велика, особенно летом, когда поток машин со всей страны устремляется на морские курорты.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!

Автор: 01.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

транспорт

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

В 2019 году в Каменске капитально отремонтируют 27 многоквартирных домов

ЖКХ

В Ростовской области капремонт будет стоить, как в Москве

Установлена личность женщины, которую сбили в Каменском районе

происшествия

Установлена личность женщины, которую сбили в Каменском районе

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

ЖКХ

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

В Ростовской области началась вакцинация детей от ковида

Реклама
Вверх