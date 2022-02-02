По данным правительства РО со ссылкой на Роспотребнадзор, за сутки с 1 на 2 февраля в регионе заболели ковидом 2 935 человек (с 31 января на 1 февраля – 2 833).

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5299. Коэффициент распространения инфекции – 2,2. Лидируют по количеству заболевших за сутки: Ростов (931 чел.), Таганрог (133), Батайск (103), Новочеркасск (102). Каменск на 19 месте – 46 новых инфицированных.

Наибольшее число новых ковидных пациентов в возрасте от 18 до 45 лет (39,7%). 27,4% – в возрасте от 46 до 65 лет, 20,9% – дети.

С 1 на 2 февраля в регионе скончались 11 человек с COVID-19: девять женщин в возрасте от 61 до 94 лет, двое мужчин – 70 и 85 лет.

За весь период пандемии на Дону выздоровели 186 934 человека, за сутки – 1003.