Всем доброе утро! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 февраля 2022 года.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) — отмечается в России ежегодно 2 февраля. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) — отмечается в России ежегодно 2 февраля. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Ефимов день. Евфимий Великий, которого еще называют Евфимием Благодушным или Евфимием-схимником, жил в 5 веке. Наряду с Антонием, Макарием и Пахомием Великими он почитается как отшельник — один из столпов пустынножительства и основателей монашества.

Нужно пригласить к столу гостей и приготовить для них что-нибудь вкусное. Такой обряд принесет в дом достаток. Также для того, чтобы в доме были деньги, необходимо избавиться от хлама и ненужных вещей.

Евфимий Великий, которого еще называют Евфимием Благодушным или Евфимием-схимником, жил в 5 веке. Наряду с Антонием, Макарием и Пахомием Великими он почитается как отшельник — один из столпов пустынножительства и основателей монашества. Нужно пригласить к столу гостей и приготовить для них что-нибудь вкусное. Такой обряд принесет в дом достаток. Также для того, чтобы в доме были деньги, необходимо избавиться от хлама и ненужных вещей. День сурка

День ежа

День буквы Ы

День ездовых собак

Всемирный день гавайской гитары

День осведомленности о ревматоидном артрите

День картофельных шариков

День небесных блюд

Знаменательные даты и события

962 Рождение Первого рейха — Священной Римской империи

1536 Испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес

1702 Издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту

1887 В США впервые официально праздновали День сурка

1892 Запатентована металлическая бутылочная пробка

1956 С полигона Капустин Яр осуществлен первый пуск ракеты с ядерной головной частью

Персоны