общество
Какой сегодня день: даты и события 2 февраля
Всем доброе утро! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 февраля 2022 года.
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) — отмечается в России ежегодно 2 февраля. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
- Ефимов день. Евфимий Великий, которого еще называют Евфимием Благодушным или Евфимием-схимником, жил в 5 веке. Наряду с Антонием, Макарием и Пахомием Великими он почитается как отшельник — один из столпов пустынножительства и основателей монашества.
Нужно пригласить к столу гостей и приготовить для них что-нибудь вкусное. Такой обряд принесет в дом достаток. Также для того, чтобы в доме были деньги, необходимо избавиться от хлама и ненужных вещей.
- День сурка
- День ежа
- День буквы Ы
- День ездовых собак
- Всемирный день гавайской гитары
- День осведомленности о ревматоидном артрите
- День картофельных шариков
- День небесных блюд
Знаменательные даты и события
- 962 Рождение Первого рейха — Священной Римской империи
- 1536 Испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес
- 1702 Издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту
- 1887 В США впервые официально праздновали День сурка
- 1892 Запатентована металлическая бутылочная пробка
- 1956 С полигона Капустин Яр осуществлен первый пуск ракеты с ядерной головной частью
Персоны
- 1834 — 1907
Дмитрий Менделеев
русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог
- 1838 — 1911
Александр Киселев
русский живописец-пейзажист, передвижник
- 1853 — 1939
Владимир Шухов
советский инженер, изобретатель, ученый, почетный академик
- 1872 — 1970
Бертран Рассел
английский математик, философ, общественный деятель, Нобелевский лауреат
- 1874 — 1940
Всеволод Мейерхольд
русский и советский режиссер, актер, педагог
- 1875 — 1962
Фриц Крейслер
австро-американский скрипач и композитор
- 1876 — 1956
Петр Кончаловский
русский и советский живописец, Народный художник РСФСР
- 1883 — 1957
Михаил Гнесин
советский композитор, музыкальный деятель, педагог, профессор
- 1885 — 1925
Михаил Фрунзе
советский государственный деятель и военачальник
- 1898 — 1940
Михаил Кольцов
советский публицист, журналист, писатель
- 1904 — 1938
Валерий Чкалов
советский летчик, Герой Советского Союза
- 1905 — 1942
Даниил Хармс
советский писатель, поэт, прозаик
- р. 1935
Евгений Велихов
советский и российский учёный, физик-теоретик, академик, Герой Труда РФ
- 1947 — 1989
Юрий Богатырев
советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР