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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 2 февраля

Какой сегодня день: даты и события 2 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 2 февраля

Опубликовано

Всем доброе утро! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 2 февраля 2022 года.

  • День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) — отмечается в России ежегодно 2 февраля. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
  • Ефимов день. Евфимий Великий, которого еще называют Евфимием Благодушным или Евфимием-схимником, жил в 5 веке. Наряду с Антонием, Макарием и Пахомием Великими он почитается как отшельник — один из столпов пустынножительства и основателей монашества.
    Нужно пригласить к столу гостей и приготовить для них что-нибудь вкусное. Такой обряд принесет в дом достаток. Также для того, чтобы в доме были деньги, необходимо избавиться от хлама и ненужных вещей.
  • День сурка 
  • День ежа
  • День буквы Ы
  • День ездовых собак
  • Всемирный день гавайской гитары
  • День осведомленности о ревматоидном артрите
  • День картофельных шариков
  • День небесных блюд

Знаменательные даты и события

  • 962 Рождение Первого рейха — Священной Римской империи
  • 1536 Испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес
  • 1702 Издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту
  • 1887 В США впервые официально праздновали День сурка
  • 1892 Запатентована металлическая бутылочная пробка
  • 1956 С полигона Капустин Яр осуществлен первый пуск ракеты с ядерной головной частью

Персоны

  • 1834  — 1907
    Дмитрий Менделеев
    русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог
  • 1838  — 1911
    Александр Киселев
    русский живописец-пейзажист, передвижник
  • 1853  — 1939
    Владимир Шухов
    советский инженер, изобретатель, ученый, почетный академик
  • 1872  — 1970
    Бертран Рассел
    английский математик, философ, общественный деятель, Нобелевский лауреат
  • 1874  — 1940
    Всеволод Мейерхольд
    русский и советский режиссер, актер, педагог
  • 1875  — 1962
    Фриц Крейслер
    австро-американский скрипач и композитор
  • 1876  — 1956
    Петр Кончаловский
    русский и советский живописец, Народный художник РСФСР
  • 1883  — 1957
    Михаил Гнесин
    советский композитор, музыкальный деятель, педагог, профессор
  • 1885  — 1925
    Михаил Фрунзе
    советский государственный деятель и военачальник
  • 1898  — 1940
    Михаил Кольцов
    советский публицист, журналист, писатель
  • 1904  — 1938
    Валерий Чкалов
    советский летчик, Герой Советского Союза
  • 1905  — 1942
    Даниил Хармс
    советский писатель, поэт, прозаик
  • р. 1935
    Евгений Велихов
    советский и российский учёный, физик-теоретик, академик, Герой Труда РФ
  • 1947  — 1989
    Юрий Богатырев
    советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

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