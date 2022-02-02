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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

День двоек в календаре несет счастье и удачу

День двоек в календаре несет счастье и удачу

общество

День двоек в календаре несет счастье и удачу

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2.02.2022 – это очередная уникальная дата в текущем году, обладающая мощной энергетикой. Так считают астрологи и эзотерики.

2022 год, состоящий практически из одних двоек, несет особую энергетику.
В этот год у каждого может наступить время перемен. Они могут произойти в течение всего года, но особенно в даты, которые содержат двойки: 2, 20 и 22 февраля.
02.02.2022 — это первая красивая дата этого года.
Нумерологи считают, что этот день является «денежным магнитом» — она отвечает за материальные ценности и успешность человека в денежных делах.

А вот следующая дата – 22.02.22 считается зеркальной. Зеркальные даты (палиндромы) встречаются достаточно редко. Это особый день в календаре, в котором повторяются те или иные числа.
Подобное событие произойдет через 100 лет — 12.12.2121.
В подобные дни людям советуют воспользоваться советами нумерологов, которые подскажут, как привлечь удачу, дать себе правильные установки на успех в будущем.
Как правило, в такие даты советуют мечтать и думать о дальнейшей жизни и о планах и, возможно, именно в этот день начать их осуществлять. Можно составить карту желаний или просто очень сильно пожелать чего-то сокровенного. В этом году зеркальная дата следует после Китайского Нового года, поэтому, есть большая вероятность, что желания, направленные вселенной в этот день, обязательно сбудутся у тех, кто верит в силы небес.

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