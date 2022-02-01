По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за сутки с 31 января на 1 февраля в Ростовской области зарегистрированы 2 833 новых случаев COVID-19 (с 30 на 31 – 2744).

Общее количество заболевших в регионе за весь период пандемии по состоянию на утро 1 февраля – 219 753 человека. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5229. Коэффициент распространения инфекции — 1,99.

В первой пятерке рейтинга заболеваемости – Ростов (897 заболевших), Таганрог (128), Батайск (100), Новочеркасск (99), Аксайский район (99). Каменск из 55 городов и районов области на 20-м месте – 37 новых заболевших за сутки. Всего в городе за весь период пандемии по состоянию на 31 января заболели 11 521 человек.

За прошедшие сутки на Дону скончались от ковида 16 человек: девять женщин в возрасте от 48 до 84 лет, семь мужчин – от 52 до 85 лет.