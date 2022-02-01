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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области преобладает штамм «омикрон»

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здоровье

В Ростовской области преобладает штамм «омикрон»

В Ростовской области преобладает штамм «омикрон»

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1 февраля главный санитарный врач РО Евгения Ковалев сообщил на заседании регионального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией о том, что омикрон-штамм почти вытеснил дельту и составляет 76% от общего числа заболевших ковидом.

Согласно данным областного Роспотребнадзора, заболеваемость на прошлой неделе января по сравнению с третьей выросла в 2,1 раза. Активность эпидпроцесса поддерживается не только за счет взрослых, но и детей. Максимальный рост был отмечен в детских возрастных группах: с 7 до 14 лет (в 3 раза), у подростков 15 – 17 лет (в 3,5 раза), у молодых людей 18-29 лет (в 1,5 раза). Вместе с тем, максимальное количество заражений приходится на возрастную группу 30-49 лет (это почти 40% заболевших). 

Основным местом инфицирования ковидом Е. Ковалев назвал общественный транспорт и внутрисемейное заражение (около 45% случаев). Нарастание заболеваемости в регионе чиновник в первую очередь связывает со штаммом «омикрон», его чрезвычайной контагиозностью и высокой долей бессимптомного течения. 

– Практические ежедневно мы выявляем не менее 10-15% бессимптомных форм, – уточнил Е. Ковалев. – Омикрон стал преобладающим за последние две недели, он достиг 76% от всех выделенных штаммов. Можно с уверенностью говорить о том, что «омикрон» распространился во всех территориях РО.

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