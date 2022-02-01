1 февраля на перекрестке пр. Карла Маркса и ул. Щаденко произошла очередная авария.

По предварительной версии, женщина за рулем «Опеля», выезжая на нерегулируемый перекресток, не уступила дорогу «Ладе». Очевидцев напугала скорая, сразу же прибывшая к месту ДТП. Но сотрудники ГИБДД пояснили, что никто не травмирован, только переволновавшейся женщине, водителю «Опеля», понадобилась медицинская помощь.

В очередной раз хочется отметить, что на проблемном перекрестке пр. Карла Маркса и ул. Щаденко движение регулируют пешеходы. ДТП здесь стали регулярными. Например, зачастую водители норовят проскочить через оживленную проезжую часть, когда другие остановились перед зеброй. Каменчане не раз просили поставить там светофор, вопрос неоднократно поднимался на заседаниях комиссии по безопасности движения. Однако никаких решений по перекрестку до сих пор не принято.