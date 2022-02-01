анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 2 февраля!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 5-го выпуска «ПИКа» в 2022-м году.
Читайте в номере:
- Погибли из-за грубых нарушений. Комиссия Минпромторга России, расследовавшая ЧП на химкомбинате «Каменский», в результате которого погибли семь человек, пришла к выводу, что причиной аварии оказались грубые нарушения промбезопасности. Возбуждено уголовное дело »2-3
- Капремонт заберет все надбавки к пенсии. Губернатор Дона о тарифе на капремонт домов: «Думаю, будет порядка 20 рублей». Сейчас платим по 9,92 руб. за метр. Вот и считайте. /8-9
- Новый перевозчик и старые цены. Глава администрации Шевченко ответил на ультиматум ПАТП отказом от услуг этого старейшего городского предприятия. /2-3
- Потянуло на экзотику. Почему каменчане бодро раскупают заморский «глаз дракона»? »37
- «Сынок, хорошо, что ты в шапке». Сообщения о минировании детских садов и школ вынуждают предпринимать меры безопасности в российских городах едва ли не ежедневно, начиная с 12 января. Скрещивая пальцы, можно предположить, что в Каменске атаки ложными угрозами прекратились. Однако разговоры на эту тему не утихают, особенно в родительском сообществе. /6
- Каменчане боятся ходить по улицам. Заводчане, чей дом по иронии судьбы расположен через забор от местного сектора самоуправления, намерены письменно жаловаться в этот сектор, а также в полицию, Роспотребнадзор и главе администрации Каменска В. Шевченко на стаю беспризорных собак. /6
- Глава хоккеистам отказал. В середине января каменская федерация хоккея получила ответ на просьбу выделить землю под строительство хоккейной коробки. Ответ и разочаровал, и обескуражил. /10
- Даже в Чистоозерном будет стадион. К концу этого года Чистоозерный рискует стать центром культуры и досуга. Грядет благоустройство поселкового стадиона. /14