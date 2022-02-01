В донском регионе началась вакцинация детей препаратом «Спутник М» или «Гам-Ковид-Вак-М». В областном минздраве уточнили перечень противопоказаний.

Вакцина «Спутник M» была разработана в НИЦ Гамалеи. По сути, это аналог «Спутника V», только с дозировкой в пять раз меньшей. Вакцина для детей представляет собой двухкомпонентный препарат, вторая доза должна вводиться через 21 день после первой. Вакцина была зарегистрирована в ноябре 2021 года. Испытания проходили на базе московских детских поликлиник. Препарат предназначен для подростков от 12 до 17 лет. Вакцина вводится бесплатно и добровольно. В эфире телеканала «Дон» замминистра здравоохранения области Елена Теплякова рассказала о противопоказаниях к вакцинации у детей. К ним относятся тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам вакцины, обострение хронических заболеваний, реакция на первый компонент (озноб, высокая температура. Продолжение вакцинации – в компетенции врача). Также к противопоказаниям относят острые инфекционные и неинфекционные заболевания. В таких случаях нужно привиться через 2-4 недели после выздоровления.

Остается напомнить, что для вакцинации детям от 12 до 15 лет необходимо письменное заявление родителей. Подростки от 15 до 17 лет вправе самостоятельно решать, будут они прививаться или нет.