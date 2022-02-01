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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На проспекте Карла Маркса ограничат скорость

В Каменске обещают вычищать лед по погоде

транспорт

На проспекте Карла Маркса ограничат скорость

На проспекте Карла Маркса ограничат скорость

Движение будет разрешено до 40 километров в час.

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В администрации Каменска-Шахтинского состоялось внеплановое заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

В планах у властей установить аппаратно-программные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД «Крис-П» по пр. Карла Маркса, ул. Героев Пионеров, а также ул. Советской в мкр. Лиховском. Данный вопрос будет вынесен на заседание городской думы. Кроме того, принято решение ограничить скорость до 40 км/ч по центральному проспекту Каменска-Шахтинского – Карла Маркса.
Также на заседании обсуждался вопрос организации движения транспорта и пешеходов по виадуку в мкр. Заводском, с учетом его технического состояния. 

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