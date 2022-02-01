Согласно онлайн-опросу Народного фронта, который был проведен среди жителей донского региона, 70% опрошенных не получили бесплатные медикаменты от COVID-19 и не смогли вызвать врача по номеру «122».

По словам руководителя регионального исполкома Народного фронта в РО Алексея Варяница, почти 95,5% участников онлайн-опроса в Ростовской области лечились дома. Основной проблемой стало то, что 70% респондентов не получали бесплатные препараты, поэтому 62% из них лекарства доставляли знакомые или родственники, и почти 40% – ходили в аптеку самостоятельно, нарушая карантин.

На эти факты в ходе заседания регионального штаба обратил внимание губернатор В. Голубев и попросил главу минздрава прокомментировать ситуацию. Министр здравоохранения региона Юрий Кобзев ответил, что в настоящий момент в Ростовской области сформирован достаточный запас лекарственных препаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях.

«У нас люди считают, что если заболел, то ему необходимо принести абсолютно все лекарства. Есть разные схемы лечения, и конкретную схему подбирает врач», – отметил Ю. Кобзев.