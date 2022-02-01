1 февраля КУИ* Каменска-Шахтинского дал разрешение на прокладку новой электролинии, а именно — СИП-2** на одной из улиц СНТ «Фиалка». Данные работы дачники оплатят сами.

Решение проложить новую электролинию дачники решили из-за того, что нынешняя не справляется с нагрузкой: люди, проживающие в СНТ постоянно, используют массу бытовых электроприборов, в том числе и для отопления домов. В результате скачков напряжения в некоторых домах бытовая техника и котлы не включались, и дома не отапливались по несколько дней.

Полтора года назад система электроснабжения СНТ «Фиалки» была признана бесхозяйной, то есть перешла в собственность муниципалитета. Теперь администрация города должна выбрать предприятие, которое возьмет дачное электричество на баланс. Однако до настоящего момента этот вопрос не решен.

*Комитет по управлению имуществом

**Самонесущий изолированный провод -2