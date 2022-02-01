общество
Какой сегодня день: даты и события 1 февраля
Всем доброе утро! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 февраля 2022 года.
- Новый год по лунному календарю. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 1 февраля. Наступает год Тигра.
Новый год — самый длинный и самый важный праздник в китайском (лунном) календаре. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля.
Нередко Новый год по лунному календарю называют «китайским», потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по миру, именно из Поднебесной, где он называется Чунь цзе, что значит Праздник Весны (кит. трад. 春節).
- Международный день десерта. Что объединяет такие понятия, как тирамису, грильяж, пудинг, чак-чак, чизкейк, эклер, марципан, шарлотка, штрудель, мороженое, а также даты 12 ноября и 1 февраля? Большинству сразу становится очевидно, что этот список можно продолжать ещё очень долго. Все они являют собой разновидности популярных десертов – блюд, подаваемых после основного приема пищи для создания приятных вкусовых ощущений.
- Макарьев день
- День пирога «Запеченная Аляска»
- День кейк-поп
- Всемирный день хиджаба
- День вставания
- День свободы
- День заглядывания за спину
- День Робинзона Крузо
- День лифтера (День работника лифтового хозяйства)
Знаменательные даты и события
- 1671 Царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной
- 1865 Линкольн подписал резолюцию о внесении поправки в Конституцию США, отменяющую рабство
- 1929 Cостоялась мировая премьера первого киномюзикла – «Бродвейская мелодия»
- 1958 США стали второй после СССР страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли
- 1973 Впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин
- 2003 Погиб экипаж американского шаттла «Колумбия»
Персоны
- 1797 — 1851
Мэри Шелли
английская писательница, автор книги «Франкенштейн»
- 1816 — 1875
Уильям Беннетт
английский композитор, дирижер и пианист
- 1872 — 1944
Пит Мондриан
голландский художник
- 1884 — 1937
Евгений Замятин
советский писатель и публицист
- 1901 — 1960
Кларк Гейбл
американский актер, кинозвезда и секс-символ 1930-1940-х годов
- 1907 — 2001
Николай Девятков
советский и российский ученый в области электроники, академик
- 1917 — 2014
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советский военачальник, генерал армии, Маршал и Герой Советского Союза
- 1931 — 2007
Борис Ельцин
советский и российский государственный деятель, политик, 1-й Президент РФ (1991-1999)
- 1937 — 2019
Евгений Суслов
советский телеведущий, диктор Центрального телевидения
- 1939 — 2009
Екатерина Максимова
русская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР
- 1941 — 2000
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советский хоккеист, олимпийский чемпион
- р. 1942
Лев Лещенко
советский и российский эстрадный певец, педагог, Народный артист РСФСР
- р. 1951
Анатолий Панфилов
советский и российский политический и общественный деятель, ученый
- р. 1954
Юрий Лоза
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- 1965 — 1993
Брэндон Ли
американский киноактер
- р. 1987
Джузеппе Росси
итальянский футболист, нападающий