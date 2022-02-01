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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 1 февраля

Какой сегодня день: даты и события 1 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 1 февраля

Опубликовано

Всем доброе утро! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 1 февраля 2022 года.

  • Новый год по лунному календарю. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 1 февраля. Наступает год Тигра.
    Новый год — самый длинный и самый важный праздник в китайском (лунном) календаре. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля.
    Нередко Новый год по лунному календарю называют «китайским», потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по миру, именно из Поднебесной, где он называется Чунь цзе, что значит Праздник Весны (кит. трад. 春節).
  • Международный день десерта. Что объединяет такие понятия, как тирамису, грильяж, пудинг, чак-чак, чизкейк, эклер, марципан, шарлотка, штрудель, мороженое, а также даты 12 ноября и 1 февраля? Большинству сразу становится очевидно, что этот список можно продолжать ещё очень долго. Все они являют собой разновидности популярных десертов – блюд, подаваемых после основного приема пищи для создания приятных вкусовых ощущений.
  • Макарьев день
  • День пирога «Запеченная Аляска»
  • День кейк-поп
  • Всемирный день хиджаба
  • День вставания
  • День свободы
  • День заглядывания за спину
  • День Робинзона Крузо
  • День лифтера (День работника лифтового хозяйства)

Знаменательные даты и события

  • 1671 Царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной
  • 1865 Линкольн подписал резолюцию о внесении поправки в Конституцию США, отменяющую рабство
  • 1929 Cостоялась мировая премьера первого киномюзикла – «Бродвейская мелодия»
  • 1958 США стали второй после СССР страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли
  • 1973 Впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин
  • 2003 Погиб экипаж американского шаттла «Колумбия»

Персоны

  • 1797  — 1851
    Мэри Шелли
    английская писательница, автор книги «Франкенштейн»
  • 1816  — 1875
    Уильям Беннетт
    английский композитор, дирижер и пианист
  • 1872  — 1944
    Пит Мондриан
    голландский художник
  • 1884  — 1937
    Евгений Замятин
    советский писатель и публицист
  • 1901  — 1960
    Кларк Гейбл
    американский актер, кинозвезда и секс-символ 1930-1940-х годов
  • 1907  — 2001
    Николай Девятков
    советский и российский ученый в области электроники, академик
  • 1917  — 2014
    Василий Петров
    советский военачальник, генерал армии, Маршал и Герой Советского Союза
  • 1931  — 2007
    Борис Ельцин
    советский и российский государственный деятель, политик, 1-й Президент РФ (1991-1999)
  • 1937  — 2019
    Евгений Суслов
    советский телеведущий, диктор Центрального телевидения
  • 1939  — 2009
    Екатерина Максимова
    русская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР
  • 1941  — 2000
    Анатолий Фирсов
    советский хоккеист, олимпийский чемпион
  • р. 1942
    Лев Лещенко
    советский и российский эстрадный певец, педагог, Народный артист РСФСР
  • р. 1951
    Анатолий Панфилов
    советский и российский политический и общественный деятель, ученый
  • р. 1954
    Юрий Лоза
    советский и российский певец, композитор, автор песен
  • 1965  — 1993
    Брэндон Ли
    американский киноактер
  • р. 1987
    Джузеппе Росси
    итальянский футболист, нападающий

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