По данным правительства РО со ссылкой на Роспотребнадзор, за сутки с 30 на 31 января в регионе COVID-19 диагностирован у 2 744 человек (с 29 на 30 января – у 2341).

По состоянию на 31 января общее количество заболевших за весь период пандемии составило 216 920 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5162. Коэффициент распространения инфекции — 1,86.

Наибольший рост заболеваемости отмечается в Ростове — 865 чел. за сутки, Таганроге – 125, Аксайском районе – 108, Батайске – 106, Шахтах – 91.

Каменск на 16 месте – 50 заболевших за сутки.

Лечение в ковидных госпиталях региона сегодня получают 2 676 пациентов. С 30 на 31 января новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти 10 человек: 9 женщин в возрасте от 69 до 90 лет, и 1 мужчина 70 лет.