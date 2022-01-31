Минпромторг заявил: грубые нарушения требований промышленной безопасности.

По данным информагентства ТАСС, Минпромторг РФ объявил причину аварии на химкомбинате «Каменский», в результате которой в июле 2021 года погибли семь человек: грубые нарушения требований промышленной безопасности.

Подчеркивается, что ошибку совершили руководство цеха 101 в процессе устранения сбоя в работе оснастки, а также должностные лица, ответственные за организацию производственного контроля на предприятии.

СК России возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Также отмечается, что семьям погибших работников в соответствии с условиями отраслевого соглашения и коллективного договора предприятие выплатило денежные компенсации в размере 93 млн рублей.