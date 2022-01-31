Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей на каменском химкомбинате

Семьям пострадавших и погибшего в Каменске будет оказана помощь

происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей на каменском химкомбинате

Опубликовано

Минпромторг заявил: грубые нарушения требований промышленной безопасности.

По данным информагентства ТАСС, Минпромторг РФ объявил причину аварии на химкомбинате «Каменский», в результате которой в июле 2021 года погибли семь человек: грубые нарушения требований промышленной безопасности. 
Подчеркивается, что ошибку совершили руководство цеха 101 в процессе устранения сбоя в работе оснастки, а также должностные лица, ответственные за организацию производственного контроля на предприятии. 
СК России возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
Также отмечается, что семьям погибших работников в соответствии с условиями отраслевого соглашения и коллективного договора предприятие выплатило денежные компенсации в размере 93 млн рублей. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

Автор: 25.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

транспорт

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

В Каменск забрали еще одного чиновника из района

власть

В Каменск забрали еще одного чиновника из района

В Каменске общественный транспорт вернулся к полному расписанию

транспорт

В Каменске появился новый перевозчик на городских рейсах

В 2019 году в Каменске капитально отремонтируют 27 многоквартирных домов

ЖКХ

В Ростовской области капремонт будет стоить, как в Москве

В Каменске наконец назначили начальника городского ЖКХ

власть

В Каменске наконец назначили начальника городского ЖКХ

Реклама
Вверх