Обновленные площадки должны появиться в этом году в рамках проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе».

Как сообщила пресс-служба администрации города, глава Владимир Шевченко обсудил с представителями местного бизнес-сообщества планы по модернизации спортивных объектов: установку травмобезопасных покрытий под футбольное и баскетбольные поля, а также ограждений и антивандальных уличных тренажеров.

Обновление площадок планируется по адресам: