общество
В Каменске хотят модернизировать четыре спортивные площадки
Обновленные площадки должны появиться в этом году в рамках проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе».
Как сообщила пресс-служба администрации города, глава Владимир Шевченко обсудил с представителями местного бизнес-сообщества планы по модернизации спортивных объектов: установку травмобезопасных покрытий под футбольное и баскетбольные поля, а также ограждений и антивандальных уличных тренажеров.
Обновление площадок планируется по адресам:
- на стадионе в районе лицея № 5;
- в мкр. 60 лет Октября;
- на ул. Красной, 52 в районе «Каменскгаз»;
- на ул. Степинь, 1 в районе спортзала «Дружба».