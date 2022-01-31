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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске хотят модернизировать четыре спортивные площадки

общество

В Каменске хотят модернизировать четыре спортивные площадки

Опубликовано

Обновленные площадки должны появиться в этом году в рамках проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе».

Как сообщила пресс-служба администрации города, глава Владимир Шевченко  обсудил с представителями местного бизнес-сообщества планы по модернизации спортивных объектов: установку травмобезопасных покрытий под футбольное и баскетбольные поля, а также ограждений и антивандальных уличных тренажеров.

Обновление площадок планируется по адресам: 

  • на стадионе в районе лицея № 5;
  • в мкр. 60 лет Октября;
  • на ул. Красной, 52 в районе «Каменскгаз»;
  • на ул. Степинь, 1 в районе спортзала «Дружба».

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