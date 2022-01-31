Скачок цен на алкоголь ожидается в феврале текущего года.

Цены значительно вырастут на крепкий алкоголь, сообщает «Дон 24», ссылаясь на донской департамент потребительского рынка.

С 6 февраля 2022 ожидается рост цен на коньяк, водку и бренди.

Директор департамента потребрынка РО Ирина Теларова сообщила в соцсетях, что минимальная розничная цена на водку теперь составит 261 рубль за 0,5 л., на коньяк – 480 рублей за 0,5 л. Что же касается дешевого бренди, кальвадоса и др., то за поллитра придется минимум заплатить 348 рублей.

Скачок цен составит около 7%. При этом не подорожает игристое вино – за 0, 75 минимальная стоимость – 169 рублей.