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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону подорожают коньяк, водка, а также бренди

водка

общество

На Дону подорожают коньяк, водка, а также бренди

На Дону подорожают коньяк, водка, а также бренди

Опубликовано

Скачок цен на алкоголь ожидается в феврале текущего года.

Цены значительно вырастут на крепкий алкоголь, сообщает «Дон 24», ссылаясь на донской департамент потребительского рынка.

С 6 февраля 2022 ожидается рост цен на коньяк, водку и бренди.

Директор департамента потребрынка РО Ирина Теларова сообщила в соцсетях, что минимальная розничная цена на водку теперь составит 261 рубль за 0,5 л., на коньяк – 480 рублей за 0,5 л. Что же касается дешевого бренди, кальвадоса и др., то за поллитра придется минимум заплатить 348 рублей.

Скачок цен составит около 7%. При этом не подорожает игристое вино – за 0, 75 минимальная стоимость – 169 рублей.

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