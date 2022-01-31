общество
Какой сегодня день: даты и события 31 января
Всем добрый день! Желаем позитивного настроения и хорошей недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 31 января 2022 года.
- Киберпонедельник в России. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 31 января.
Как известно, Киберпонедельник (Cyber Monday) – одна из крупнейших в мире распродаж и акций скидок на товары интернет-магазинов и весьма популярное событие в современном мире. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
- Международный день ювелира
- День рождения русской водки
- Афанасий Ломонос
- День воздушно–пузырчатой упаковки
- День рисования солнца на снегу
- День вдохновения сердца искусством
- День коктейля «Бренди Александр»
- День горячего шоколада
- День наоборот
Знаменательные даты и события
- 1714 Создан «Государев Кабинет» — Кунсткамера
- 1729 В Стамбуле издана первая печатная книга с арабским шрифтом
- 1893 Зарегистрирован товарный знак «Кока-Кола»
- 1924 Принята первая Конституция СССР
Персоны
- 1797 — 1828
Франц Шуберт
австрийский композитор
- 1893 — 1975
Анна Тимирева (Книпер)
русская поэтесса, гражданская жена адмирала Колчака
- 1898 — 1972
Матвей Захаров
советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза, профессор
- 1910 — 1993
Валентина Гризодубова
советская летчица, Герой Советского Союза
- 1911 — 1996
Ванга
болгарская ясновидящая
- 1931 — 2005
Феликс Штильмарк
советский и российский эколог, охотовед, писатель
- 1956 — 2017
Вера Глаголева
советская и российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка России