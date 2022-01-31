Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 31 января

Какой сегодня день: даты и события 31 января
Фото: insider.com

общество

Какой сегодня день: даты и события 31 января

Опубликовано

Всем добрый день! Желаем позитивного настроения и хорошей недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 31 января 2022 года.

  • Киберпонедельник в России. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 31 января.
    Как известно, Киберпонедельник (Cyber Monday) – одна из крупнейших в мире распродаж и акций скидок на товары интернет-магазинов и весьма популярное событие в современном мире. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
  • Международный день ювелира  
  • День рождения русской водки
  • Афанасий Ломонос  
  • День воздушно–пузырчатой упаковки
  • День рисования солнца на снегу
  • День вдохновения сердца искусством
  • День коктейля «Бренди Александр»
  • День горячего шоколада
  • День наоборот

Знаменательные даты и события

  • 1714 Создан «Государев Кабинет» — Кунсткамера
  • 1729 В Стамбуле издана первая печатная книга с арабским шрифтом
  • 1893 Зарегистрирован товарный знак «Кока-Кола»
  • 1924 Принята первая Конституция СССР

Персоны

  • 1797  — 1828
    Франц Шуберт
    австрийский композитор
  • 1893  — 1975
    Анна Тимирева (Книпер)
    русская поэтесса, гражданская жена адмирала Колчака
  • 1898  — 1972
    Матвей Захаров
    советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза, профессор
  • 1910  — 1993
    Валентина Гризодубова
    советская летчица, Герой Советского Союза
  • 1911  — 1996
    Ванга
    болгарская ясновидящая
  • 1931  — 2005
    Феликс Штильмарк
    советский и российский эколог, охотовед, писатель
  • 1956  — 2017
    Вера Глаголева
    советская и российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка России

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

Автор: 25.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

транспорт

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

В Каменск забрали еще одного чиновника из района

власть

В Каменск забрали еще одного чиновника из района

В Каменске общественный транспорт вернулся к полному расписанию

транспорт

В Каменске появился новый перевозчик на городских рейсах

В 2019 году в Каменске капитально отремонтируют 27 многоквартирных домов

ЖКХ

В Ростовской области капремонт будет стоить, как в Москве

В Каменске наконец назначили начальника городского ЖКХ

власть

В Каменске наконец назначили начальника городского ЖКХ

Реклама
Вверх