Число заболевших в регионе продолжает резко увеличиваться. По данным правительства РО со ссылкой на Роспотребнадзор, с 29 на 30 января заболели 2341 человек, что на 456 больше, чем днем ранее (с 28 на 29 – 1 885).

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5102. Коэффициент распространения инфекции — 1,78.

Новые инфицированные зарегистрированы в во всех без исключения городах и районах области. За прошедшие сутки в Ростове заболели 710 человек, в Аксайском районе – 105, Таганроге – 104, Батайске – 71. В Каменске – 32 новых ковидных больных. И это только подтвержденные, официально зарегистрированные случаи.

Среди новых заболевших 38,8% – в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, 15,8% – дети.

В ковидных госпиталях области получают лечение 2565 пациентов. За сутки от COVID-19 скончались 6 человек: 2 женщины и 4 мужчин.