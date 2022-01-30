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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 30 января

Какой сегодня день: даты и события 30 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 30 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 января 2022 года.

  • Международный день БЕЗ интернета. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 30 января.
    Как известно, в череде праздничных дат есть такой праздник, как День интернета, но не стоит обходить вниманием и еще один, хоть и весьма необычный праздник, – Международный День БЕЗ интернета (International Internet-Free Day). Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января.
    Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом).
    Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является «Британский Институт социальных изобретений», а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно – что организаторами Международного дня БЕЗ интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи.
  • День деда Мороза и Снегурочки. День Мороза и Снегурочки – это древний языческий праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке.
    Люди вспоминали о том, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом Весны не стала улетать на Север. Но как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку», она тает, превращаясь в легкое облачко пара, и уносится прочь.
    В этот день славяне почитали противника Перуна — Мороза — ипостась Велеса. Можно сказать, что Мороз — зимняя ипостась Велеса, так же как Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя.
    Мороз был женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза и Снежной Царицы была красавица-дочь — Снегурочка.
    День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы, за ним уже была не за горами широкая и щедрая Масленица.
  • Всемирный день помощи больным проказой
  • Всемирный день принцессы Анастасии
  • День красных стрелочек, показывающих на юг
  • Школьный день ненасилия и мира
  • День круассана

Знаменательные даты и события

  • 1790 В Англии впервые в мире испробована на море спасательная шлюпка
  • 1931 Состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Огни города»
  • 1933 Состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии
  • 1953 Учрежден Всемирный день помощи больным проказой

Персоны

  • 1715 — 1730
    Петр II
    император всероссийский (1727-1730), внук Петра I
  • 1736 — 1819
    Джеймс Уатт
    шотландский ученый, изобретатель паровой машины
  • 1757 — 1830
    Луиза Августа
    принцесса Гессен-Дармштадтская
  • 1869 — 1948
    Махатма Ганди
    индийский государственный и политический деятель, философ
  • 1872 — 1944
    Глеб Котельников
    советский изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта
  • 1875 — 1951
    Фердинанд Порше
    немецкий автоконструктор
  • 1882 — 1945
    Франклин Рузвельт
    32-й президент США (1933-1945), единственный кто занимал этот пост более двух сроков
  • 1894 — 1986
    Иван Папанин
    советский арктический исследователь, контр-адмирал
  • 1900 — 1955
    Исаак Дунаевский
    советский композитор, Народный артист РСФСР
  • 1904 — 1993
    Святослав Рерих
    русский и индийский философ, художник, культуролог
  • 1917 — 2007
    Сидни Шелдон
    американский писатель и сценарист
  • 1923 — 1993
    Леонид Гайдай
    советский кинорежиссер, сценарист, признанный мастер комедий, Народный артист СССР
  • 1927 — 1986
    Улоф Пальме
    шведский политик, дважды премьер-министр Швеции
  • р. 1937
    Борис Спасский
    советский шахматист, 10-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер
  • р. 1951
    Фил Коллинз
    английский рок-музыкант, композитор, продюсер
  • р. 1957
    Василий Голубев
    российский политик, губернатор Ростовской области (с 2010 года)
  • р. 1968
    Филипп VI
    король Испании (с 2014 года)

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