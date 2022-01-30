общество
Какой сегодня день: даты и события 30 января
Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 30 января 2022 года.
- Международный день БЕЗ интернета. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 30 января.
Как известно, в череде праздничных дат есть такой праздник, как День интернета, но не стоит обходить вниманием и еще один, хоть и весьма необычный праздник, – Международный День БЕЗ интернета (International Internet-Free Day). Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января.
Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом).
Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является «Британский Институт социальных изобретений», а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно – что организаторами Международного дня БЕЗ интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи.
- День деда Мороза и Снегурочки. День Мороза и Снегурочки – это древний языческий праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке.
Люди вспоминали о том, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом Весны не стала улетать на Север. Но как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку», она тает, превращаясь в легкое облачко пара, и уносится прочь.
В этот день славяне почитали противника Перуна — Мороза — ипостась Велеса. Можно сказать, что Мороз — зимняя ипостась Велеса, так же как Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя.
Мороз был женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза и Снежной Царицы была красавица-дочь — Снегурочка.
День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы, за ним уже была не за горами широкая и щедрая Масленица.
- Всемирный день помощи больным проказой
- Всемирный день принцессы Анастасии
- День красных стрелочек, показывающих на юг
- Школьный день ненасилия и мира
- День круассана
Знаменательные даты и события
- 1790 В Англии впервые в мире испробована на море спасательная шлюпка
- 1931 Состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Огни города»
- 1933 Состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии
- 1953 Учрежден Всемирный день помощи больным проказой
Персоны
- 1715 — 1730
Петр II
император всероссийский (1727-1730), внук Петра I
- 1736 — 1819
Джеймс Уатт
шотландский ученый, изобретатель паровой машины
- 1757 — 1830
Луиза Августа
принцесса Гессен-Дармштадтская
- 1869 — 1948
Махатма Ганди
индийский государственный и политический деятель, философ
- 1872 — 1944
Глеб Котельников
советский изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта
- 1875 — 1951
Фердинанд Порше
немецкий автоконструктор
- 1882 — 1945
Франклин Рузвельт
32-й президент США (1933-1945), единственный кто занимал этот пост более двух сроков
- 1894 — 1986
Иван Папанин
советский арктический исследователь, контр-адмирал
- 1900 — 1955
Исаак Дунаевский
советский композитор, Народный артист РСФСР
- 1904 — 1993
Святослав Рерих
русский и индийский философ, художник, культуролог
- 1917 — 2007
Сидни Шелдон
американский писатель и сценарист
- 1923 — 1993
Леонид Гайдай
советский кинорежиссер, сценарист, признанный мастер комедий, Народный артист СССР
- 1927 — 1986
Улоф Пальме
шведский политик, дважды премьер-министр Швеции
- р. 1937
Борис Спасский
советский шахматист, 10-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер
- р. 1951
Фил Коллинз
английский рок-музыкант, композитор, продюсер
- р. 1957
Василий Голубев
российский политик, губернатор Ростовской области (с 2010 года)
- р. 1968
Филипп VI
король Испании (с 2014 года)