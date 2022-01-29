Первый партия вакцины для детей, поступившая в регион 26 января, распределена по городам и районам пропорционально численности населения.

Вакцинация детей на Дону стартовала 28 января. Первая партия, поступившая в регион, состоит из 2400 доз. Об этом сообщает региональный пресс-центр по информированию о ситуации с ковидом. Прививают подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М». Процедура вакцинации проводится только при добровольном согласии.

Прививка детям от 12 лет проводится по письменному заявлению родителей (попечителей). Подросткам от 15 до 17 лет доверено самим подписывать информированное согласие.