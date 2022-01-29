По данным Росстата, естественная убыль населения России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек.

Численность населения страны снизилась с 146 171 015 человек и по состоянию на 1 января 2022 г. составила 145 478 097 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Согласно предварительной оценке численности постоянного населения, размещенной Росстатом 28 января, за год численность постоянного населения России уменьшилась на 692 918 тыс. человек. Похожие цифры наблюдались в 2002 году – 686 тыс. человек, сообщает РБК.

В 2021 году естественная убыль населения составила 1,04 млн человек. В стране родились 1 400 000 младенцев, умерли 2 440 000 млн россиян. По данным ведомства, в минувшем году было заключено 923 600 браков, зарегистрировано 644 200 разводов.

Согласно данным того же Росстата, смертность из-за ковида в прошлом году в нашей стране увеличилась на 15,1 процента, рождаемость снизилась на 2,3 процента.